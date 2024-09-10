Нефтяной обвал: мировые цены на «черное золото» упали до уровня декабря 2021 года

Мировые цены на нефть резко снизились: стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря 2021 года опустилась ниже $69. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

В ходе торгов котировки ноябрьских фьючерсов Brent опускались более чем на 4% – до $68,84. В то же время октябрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI дешевели на 4,76% – до $65,44 за баррель.

Как отмечают финансовые аналитики из «БКС-Экспресс», давление на нефтяные цены оказало, в том числе, снижение прогноза ОПЕК роста спроса на нефть в 2024 и 2025 гг. Картель ожидает, что не входящие в него производители продолжат увеличивать нефтяное предложение.

Стоит отметить, дешевеют также многие другие сырьевые товары на фоне восстановления доллара по отношению к другим валютам. Исключение составляют драгоценные металлы.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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