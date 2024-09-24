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Вторник, 24 сентября 2024, 09:35 мск

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Турция вдвое сократила импорт российской нефти

Турция вдвое сократила закупки нефти из России. В августе показатель упал из-за ремонта нефтеперерабатывающего завода вблизи Измира. Эксперты считают, что это негативно влияет на рынок, но ситуация не является критичной.

В августе объем импорта Турции – третьего по величине покупателя российской нефти – упал до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки с 400-450 тысяч баррелей в сутки в начале лета, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Ремонт на НПЗ, на который приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок российской нефти, начался 5 сентября. Это плановое мероприятие, которое продлится около двух месяцев. Закупки сырья начали сокращаться в преддверии остановки производства.

Завод был запущен в 2018 году, его оператором является азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR. Предприятие рассчитано на переработку азербайджанской Azeri Light, иракской Kerkuk и российской Urals.

По словам экспертов, ситуация не является критичной для российских поставщиков, но дискомфортна с точки зрения ограниченности регионов сбыта. На данный момент зависимость России от азиатского рынка самая высокая в истории, в Европе фактически не осталось покупателей за исключением турецкой Tupras. Кроме того, это оказало небольшое давление на цену Urals, дисконт на которую в Индии вырос в среднем до около 4 долларов за баррель по отношению к Brent против 3 долларов ранее.

Выпавшие объемы, вероятно, переориентируют на рынок Индии. К тому же «выправить» баланс может возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба». Среди других факторов, которые способны поддержать спрос на Urals, – боевые действия в Ливане и перенос восстановления добычи ОПЕК+ на два месяца.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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