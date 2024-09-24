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Вторник, 24 сентября 2024, 22:11 мск

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Алюминиевый рекорд: Россия нарастила поставки металлов в Китай

По итогам восьми месяцев текущего года Россия нарастила поставки алюминия в Китай в 1,4 раза до рекордных $2,3 млрд, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных китайской таможни.

В то же время продажи меди, второго основного металла в российском экспорте, остались на прежнем уровне – $1,7 млрд.

Судя по данным агентства, в этом году Россия сократила поставки железа и стали в Китай – на треть, до $286,7 млн, но при этом одновременно увеличила экспорт изделий из этих металлов в 1,8 раза – до $274 млн.

В целом в текущем году поставки металлов из России в Китай увеличились на 9% – до $5,1 млрд против $4,7 млрд за аналогичный период прошлого года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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