Немецкие фермеры разоряются из-за поставок украинского зерна

Многие из аграриев Германии оказались на грани разорения. Немецкие фермеры вынуждены за бесценок продавать качественное зерно из-за конкуренции со стороны Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

В начале 2022 года стоимость тонны пшеницы в Германии составляла 287 евро, после начала украинского конфликта цена выросла до 435 евро. Затем зерно из Украины хлынуло в Европу, а стоимость пшеницы начала снижаться и в настоящее время составляет 200 евро.

По словам фермер Йобста Диссмера из Нижней Саксонии, зерно, которое должно было отправляться в третьи страны транзитом через Германию, начало оседать на немецких мельницах по цене менее чем в 160 евро за тонну.

«Мы распродаем себе в убыток нашу пшеницу, которую производим по самым высоким немецким стандартам. Одновременно в страну валом завозят пшеницу из Украины, которая не обязана предоставлять никаких доказательств наличия пестицидов или удобрений», – рассказал другой немецкий фермер Франк Вуллекопф.

При этом стоимость выпечки в Германии продолжает расти, за четыре года хлебобулочные изделия подорожали на 34,4%. В первую очередь на цену влияет рост стоимости электричества. Кроме того, цены растут из-за новых экологических требований. В частности, в ЕС приняли закон, обязывающий пекарей доказывать, что производство пшеницы для используемой ими муки не способствовало вырубке лесов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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