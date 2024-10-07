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Понедельник, 7 октября 2024, 20:41 мск

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Ближневосточное обострение: мировые цены на нефть превысили новую рубежную отметку

Сегодня мировые цены на нефть вновь демонстрируют рост на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Котировки на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись выше $80 за баррель.

По данным биржи на 18:21 мск, цена барреля Brent выросла на 2,75%, до $80,2. К 18:36 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $80,44 (+3,06%), уточняет ТАСС.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышался на 3,25% – до $76,8 за баррель.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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