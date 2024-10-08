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Вторник, 8 октября 2024, 20:13 мск

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Мировые цены на нефть резко упали

Сегодня мировые цены на нефть резко снизились после существенного повышения в последнее время. На торгах на лондонской бирже ICE котировки на североморскую нефть марки Brent опустились почти на 5% – до $77 за баррель, хотя накануне стоимость «черного золота» достигала $81.

В то же время цены на американскую нефть марки WTI в ходе торгов снижались на 4,5%, до $73,68 за баррель, уточняет ТАСС.

Основным поводом для повышения стоимости «черного золота» аналитики называли обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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