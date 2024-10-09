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Среда, 9 октября 2024, 15:50 мск

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Казахстан может стать конкурентом России по поставкам газа в Китай

Казахстан намерен расширить свои экспортные возможности по поставкам трубопроводного газа и составить серьезную конкуренцию России в борьбе за энергетический рынок КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чтобы значительно увеличить экспорт природного газа, Казахстан собирается построить новый трубопровод параллельно уже действующему Бейнеу – Бозой – Шымкент. Стоимость масштабного проекта оценивается в 3-6 млрд долларов. К проекту привлекли инвесторов из Катара, а окончательное решение по нему, будет принято до конца 2024 года.

Сроки строительства новой магистрали должны составить не менее двух лет, а добыча увеличится на 3,5-5 млрд кубометров. По словам экспертов, инвестиции очень велики, но в случае достижения договоренностей с Китаем вероятность вхождения Астаны в этот инфраструктурный проект приблизится к 100%.

Казахстан уже имеет долгосрочное соглашение с Китаем на поставки природного газа, объем сделки составляет 10 млрд кубометров в год. Однако реальные объемы поставок в КНР невысоки на фоне нехватки топлива для внутреннего потребления в Казахстане и составляют 5,8 млрд. Тем не менее Астана видит хорошие перспективы для расширения своего присутствия на энергорынке КНР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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