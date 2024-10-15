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Вторник, 15 октября 2024, 19:41 мск

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Мировые цены на нефть резко упали после заявления Нетаньяху

Мировые цены на нефть перешли к резкому снижению после сообщения, что премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху уведомил Вашингтон, что ЦАХАЛ не будет наносить удары по нефтяным объектам Ирана. В результате котировки «черного золота» на лондонской бирже ICE опустились более чем на 4%.

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent дешевели на $3,29 (4,13%) до $74,17 за баррель, уточняет Reuters. Ноябрьские фьючерсы на американское «черное золота» WTI к этому снизились на бирже NYMEX на $3,38 (4,6%), до $70,45 за баррель.

Судя по последним сообщениям, котировки на нефть продолжат снижение.

Нью-Йорк – Лондон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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