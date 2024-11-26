Казахстан увеличит экспорт нефти в обход России в 13 раз

Казахстан собирается нарастить экспорт нефти в обход России в 13 раз. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, объем поставок по маршруту через Баку, Тбилиси и Джейхан вырастет в следующем году с 1,5 млн тонн до 20 млн. Страна собирается наращивать добычу, а заинтересованность в постепенном росте экспорта через Каспийское море, что позволяет исключить Россию из числа посредников, есть и со стороны Азербайджана, передает Reuters.

В настоящее время через РФ проходит более 80% казахстанской нефти, отправляемой на экспорт. Если план удастся реализовать, то доля сократится до примерно двух третей.

На утро 26 ноября стоимость январского фьючерса на баррель нефти Brent находится в районе 72,4 доллара. Ранее нефтяные котировки упали из-за возможного перемирия между Израилем и Ливаном.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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