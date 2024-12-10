Китай сократил поставки деталей для БПЛА в США и Европу

Китайские компании начать снижать объемы поставок в США и страны Европы компонентов, используемых для создания беспилотников, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в 2025 году за этими ограничениями могут последовать «более масштабные». Новые ограничительные меры могут быть введены в форме лицензий или как требования к китайским производителям уведомлять правительство о планах по экспорту компонентов для БПЛА, передает ТАСС.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило об усилении экспортного контроля на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.

Пекин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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