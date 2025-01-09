Ввод новых нефтяных скважин в России заметно сократился

В России сократился объем ввода в эксплуатацию новых нефтяных скважин. На это повлияли рост себестоимости, ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+ и снижение цен на сырье.

По данным Минэнерго, на которые ссылается «Коммерсант», российские нефтекомпании в январе-ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин. За этот период по стране было запущено 6,96 тыс. новых скважин, что на 12,3% ниже уровня аналогичного периода 2023 года.

Также сократились объемы эксплуатационного бурения – на 1,2% год к году, до 27,7 тыс. м в целом по России. Наиболее удачными месяцами для нефтяников стали август и сентябрь, когда было пройдено 2,8 тыс. м и 2,7 тыс. м соответственно.

Аналитики объясняют динамику концентрацией инвестиций нефтекомпаний на активно осваиваемых месторождениях. Бурить на существующей скважине и в особенности развивать «кусты» менее затратно, чем строить новую с учетом роста цен на стройматериалы, металл и зарплаты рабочих.

Это также видно по тому, что сокращение бурения и количества новых скважин не коррелируется напрямую с показателями добычи. В 2024 году правительство прогнозировало сохранение уровня производства нефти на прошлогоднем уровне в 518-521 млн тонн. Аналогичных параметров ожидают и в 2025 году.

Кроме того, факторами влияния на показатели бурения и ввода скважин стали снижение цен на нефть и добровольные ограничения по добыче в рамках ОПЕК+. В начале декабря участники организации на очередной министерской встрече решили отложить запланированное ранее увеличение добычи нефти на фоне низкого зимнего сезона и возможного роста производства в США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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