Эрдоган пообещал содействие с поставками российского газа в Словакию

Анкара готова оказать содействие Братиславе с продолжением поставок российского газа. Об этом сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

Турецкий лидер, в частности, напомнил, что есть газопровод «Турецкий поток», и уточнил, что намерен провести на эту тему переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Поскольку Украина перекрыла газ Словакии, я сказал, давайте окончательно удовлетворим потребности Словакии в газе, договорившись с Россией. С божьей помощью мы сделаем этот шаг, и я получил согласие от премьер-министра (Словакии). Мой министр (иностранных дел Турции Хакан Фидан – ред.) проведет переговоры с (министром иностранных дел РФ) Сергеем Лавровым. Я, в свою очередь, поговорю с уважаемым господином Путиным тоже на этой неделе для решения этого вопроса», – сказал турецкий лидер, слова которого цитирует РИА «Новости».

Анкара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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