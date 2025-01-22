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Среда, 22 января 2025, 21:41 мск

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ФАС намерена изучить ограничение наценок на продукты в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан» и «Лента» и других, информацию об ограничении наценок социально значимых продовольственных товаров.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ритейлеры предоставят перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок, и сведения об объемах реализации продуктов и некоторые другие сведения.

«ФАС контролирует соблюдение торговыми сетями добровольно принятых обязательств по отдельным позициям продовольственных товаров», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным Росстата, инфляция в январе 2025 года уже начала обгонять прошлогодний рост цен.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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