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Среда, 29 января 2025, 20:33 мск

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Росстат вновь зафиксировал рост инфляции

Инфляция в России в начале 2025 года поднялась на 1,14%, что вновь превысило данные за первый месяц 2024 года, когда индекс потребительских цен составил 0,86%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в продовольственной корзине c начала 2025 года больше всего подорожали свежие огурцы (+8,45%), водка (+5,66%), репчатый лук (+5,05%), яблоки (+4,75%).

В то же время за последнюю неделю с 21 по 27 января некоторые продукты подешевели – это куриные яйца (-0,8%), мясо кур (-0,3%), крупу гречневую (-0,2%), баранину, консервы мясные для детского питания и рис (-0,1%).

Стоит отметить, что, согласно результатам опроса «инФОМ», который был проведен по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 14%, а текущий наблюдаемый рост цен поднялся до 16,4%.

Напомним, по данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 9,52%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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