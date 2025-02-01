Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос до исторического рекорда

Поставки российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу достигли исторического рекорда. Их объем в январе увеличился на 26,7% по сравнению с прошлогодним уровнем и составил 1,56 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), которые приводит РИА «Новости».

Экспорт голубого топлива через пункт «Странджа 2 – Малкочлар», который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 января оценивается среднем 50,3 млн кубометров в сутки.

Прошлый максимум был достигнут месяцем ранее. Тогда экспорт российского голубого топлива по турецкому коридору в Европу составил почти 1,53 млрд кубометров, или в среднем 49,35 млн кубометров в сутки. Это на два процента меньше, чем в январе.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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