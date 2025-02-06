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Четверг, 6 февраля 2025, 21:16 мск

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Газ в Европе подорожал до максимума с осени 2023 года

Биржевая стоимость газа в Европе поднялась до максимального уровня с октября 2023 года. Мартовские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали на 3,5% и превысили уровень в $600 за тысячу кубометров.

Аналитики поясняют, что цены на газ в Европе повышаются в ожидании увеличения спроса и возможного дефицита из-за похолодания. По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, которые приводит РБК, по состоянию на вторник, 4 февраля, газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 51,3%. Это на 25,5% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Европа рекордными темпами закупает российское «голубое топливо» через «Турецкий поток», а также наращивает поставки сжиженного природного газа из РФ.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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