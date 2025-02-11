российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2025, 16:29 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В кабмине не исключили введение запрета на экспорт бензина из России

Правительство оценит инициативу Федеральной антимонопольной службы запретить экспорт бензина, в том числе для производителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, этот вопрос будет проработан вместе с Министерством энергетики.

«Мы будем смотреть, принимать решения, связанные с защитой нашего внутреннего рынка, это требует значительного анализа», – сказал Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Замглавы ФАС Виталий Королев ранее заявлял, что рост оптовых цен на топливо связан с их коррекцией после длительного снижения. Для стабилизации цен в преддверии посевной кампании антимонопольщики готовы инициировать обсуждение временного запрета для производителей на экспорт бензина сроком на один месяц.

Напомним, по итогам прошлой недели биржевые цены на автомобильное топливо выросли почти на 8%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 7,5% – до 56,977 тысячи рублей за тонну, Аи-95 – на 7,9% до 59,097 тысячи рублей за тонну. Неделей ранее эти марки прибавили в цене почти на 7%.

Ранее кабмин РФ продлил до 28 февраля временный запрет на экспорт бензина, за исключением поставок, осуществляемых непосредственно производителями топлива. Эта мера пока не принесла должного результата по стабилизации цен на автомобильное топливо.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Биржевые цены на бензин в России выросли еще почти на 8% / Биржевые цены на бензин в России продолжают рост / Правительство РФ продлило частичный запрет на экспорт бензина / В Москве приостановился рост цен на бензин / Экономист спрогнозировал критический рост цен на бензин в 2025 году / Биржевая стоимость бензина Аи-92 опять превысила 60 тысяч рублей за тонну / Росстат зафиксировал минимальный рост цен на бензин / ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен на бензин,