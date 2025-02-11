В кабмине не исключили введение запрета на экспорт бензина из России

Правительство оценит инициативу Федеральной антимонопольной службы запретить экспорт бензина, в том числе для производителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, этот вопрос будет проработан вместе с Министерством энергетики.

«Мы будем смотреть, принимать решения, связанные с защитой нашего внутреннего рынка, это требует значительного анализа», – сказал Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Замглавы ФАС Виталий Королев ранее заявлял, что рост оптовых цен на топливо связан с их коррекцией после длительного снижения. Для стабилизации цен в преддверии посевной кампании антимонопольщики готовы инициировать обсуждение временного запрета для производителей на экспорт бензина сроком на один месяц.

Напомним, по итогам прошлой недели биржевые цены на автомобильное топливо выросли почти на 8%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 7,5% – до 56,977 тысячи рублей за тонну, Аи-95 – на 7,9% до 59,097 тысячи рублей за тонну. Неделей ранее эти марки прибавили в цене почти на 7%.

Ранее кабмин РФ продлил до 28 февраля временный запрет на экспорт бензина, за исключением поставок, осуществляемых непосредственно производителями топлива. Эта мера пока не принесла должного результата по стабилизации цен на автомобильное топливо.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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