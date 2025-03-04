Мировые цены на нефть опустились ниже $70 за баррель

Мировые цены на нефть впервые с октября 2024 года опустились ниже уровня $70 за баррель. На торгах на лондонской бирже ICE «черное золото» марки Brent сегодня в ходе торгов подешевело почти на 2% – до $69,9 за баррель.
В то же время американская нефть марки WTI также продается с понижением более чем на 1% вблизи отметки $67 за баррель.
Как отмечают аналитики, поводом послужили сообщения о планах ОПЕК+ нарастить добычу нефти на 138 тысяч баррелей в сутки.
Лондон, Светлана Антонова
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