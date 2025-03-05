Мировые цены на нефть упали ещё почти на 3%

Мировые цены на нефть опустились ниже $69 за баррель впервые с октября 2024 года. Котировки снижаются больше чем на 3% на ожиданиях ослабления глобального спроса при увеличении предложения.

К 19:10 мск майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,28 (3,21%) до $68,76 за баррель. В то же время апрельские фьючерсы на американское «черное золото» WTI дешевели на бирже NYMEX на $2,62 (3,84%) – до $65,64 за баррель, уточняет «Интерфакс».

Как отмечают аналитики, давление на цены связано с ожидаемым наращиванием добычи сырья ОПЕК+ и неопределенностью траектории роста США, что, скорее всего, будет определять направление цен на нефть в ближайшие недели.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти. Между тем, торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, усиливают опасения ослабления экономической активности.

Лондон – Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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