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Пятница, 4 апреля 2025, 15:04 мск

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Китай объявил об ответных мерах на пошлины США

Фото: FreePik

Китай предпринял несколько шагов в ответ на пошлины, введенные американской администрацией. Об этом сообщили в Государственном совете КНР.

Так Пекин объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Повышенные пошлины на американские товары будут действовать с 10 апреля.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», – заявили в Комиссии по тарифам при Госсовете КНР.

Кроме того, Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой ассоциации (ВТО) в ответ на тарифы США, сообщило министерство коммерции КНР.

Также Пекин дополнил список американских компаний, которые признаны ненадежными за военное сотрудничество с Тайванем. В перечень попали еще 11 организаций. Был расширен и список экспортного контроля, в него внесли еще 16 фирм, чтобы отслеживать поставки товаров двойного назначения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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