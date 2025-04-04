Китай объявил об ответных мерах на пошлины США

Китай предпринял несколько шагов в ответ на пошлины, введенные американской администрацией. Об этом сообщили в Государственном совете КНР.
Так Пекин объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Повышенные пошлины на американские товары будут действовать с 10 апреля.
«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», – заявили в Комиссии по тарифам при Госсовете КНР.
Кроме того, Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой ассоциации (ВТО) в ответ на тарифы США, сообщило министерство коммерции КНР.
Также Пекин дополнил список американских компаний, которые признаны ненадежными за военное сотрудничество с Тайванем. В перечень попали еще 11 организаций. Был расширен и список экспортного контроля, в него внесли еще 16 фирм, чтобы отслеживать поставки товаров двойного назначения.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.
Пекин, Зоя Осколкова
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