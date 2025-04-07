Китай считает пошлины США экономическим буллингом

Действия США по введению тарифов на импортные товары являются ничем иным, как протекционизмом и экономическим буллингом. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Введение торговых тарифов серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), подрывает многостороннюю торговую систему и нарушает глобальный экономический порядок и стабильность, подчеркнул китайский дипломат.

«Китайское правительство решительно осуждает подобные действия и выступает против них. Позиция США – это типичный акт одностороннего подхода, протекционизма и экономического буллинга, который наносит ущерб другим и в то же время себе самому», – заявил Линь Цзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая – до 34%. В свою очередь Пекин в качестве ответной меры ввел пошлины в 34% на все американские товары.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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