Китайские компании научились обходить пошлины США по аналогии с антироссийскими санкциями

Китайские компании стали поставлять свои товары в США через третьи страны, таким образом избегая пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом.

В китайских соцсетях появилось много рекламных объявлений для экспортеров. Компаниям предлагают возить свои товары в США через третьи страны. Китайская продукция поставляется, например, в Малайзию, где ей предоставляется новый сертификат происхождения.

В результате китайские товары импортируются США как малазийские. Примечательно, что американское регулирование не запрещает подобные поставки, но продукция для получения нового сертификата происхождения должна быть подвержена значительной переработке.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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