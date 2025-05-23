Трамп собирается ввести пошлины 50% на товары из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на экспорт из Евросоюза в размере 50%. По его словам, переговоры «ни к чему не приводят».

На своей странице в соцсети американский лидер написал, что ЕС был создан, чтобы извлекать выгоду из торговли с США, и оказался «крайне сложным партнером». Торговые барьеры и налоги, корпоративные штрафы и манипуляции с валютой привели к торговому дефициту с США в размере свыше 250 млн долларов в год, отметил Трамп.

При этом переговоры Вашингтона с Брюсселем по вопросу тарифов «ни к чему не приводят». «Поэтому я рекомендую ввести прямые 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься с товаров, произведенных в Штатах», – заявил президент США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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