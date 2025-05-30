Тарифы Трампа принесли убытки компаниям более чем в 34 млрд долларов

Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, обошлись компаниям более чем в 34 млрд долларов в виде упущенной выгоды и более высоких затрат. Об этом сообщают аналитики Reuters.

Специалисты агентства проанализировали данные компаний из рейтингов S&P 500, европейского STOXX 600 и японского Nikkei 225. Как минимум 42 из них понизили свои прогнозы по прибыли, а 16 – отозвали, среди них оказались Apple, Ford, Porsche, Volvo и Sony.

Корпорации попросту не могут прогнозировать показатели из-за «непредсказуемого характера» торговой политики Трампа. Неопределенность в отношении объявленных пошлин сохраняется, а это, в свою очередь, сказывается на решениях международных компаний во всем мире.

«Вы можете удвоить или утроить цифры, и все равно окажется... что масштабы будут намного больше, чем осознают большинство людей», – заявил Джеффри Зонненфельд из Йельской школы менеджмента.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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