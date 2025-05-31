Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить в июле добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки по сравнению с целевой июньской квотой. Об этом говорится в заявлении Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам онлайн-переговоров 31 мая.

Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Решение о корректировки добычи принято ввиду текущих стабильных перспектив мировой экономики и здорового нефтяного рынка, отраженных в низких запасах нефти.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», – сказано в пресс-релизе.

Участники встречи также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года. Восемь стран ОПЕК+ встретятся 6 июля 2025 года, чтобы принять решение об уровне добычи в августе.

Как напоминает «Прайм», восемь стран ранее добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 млн баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные позднее ограничения еще на 2,2 миллиона постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ достигла договоренности ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.

Напомним, в конце мая ОПЕК+ сохранила параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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