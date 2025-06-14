Казахстан выбрал «Росатом» для строительства первой АЭС в стране

Российская государственная корпорация «Росатом» выбрана в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Об этом сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии.

Согласно заявлению ведомства, в настоящее время, согласно предложениям «Росатома», уже начата проработка вопроса привлечения российского государственного экспортного финансирования.

«Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС», – говорится в сообщении.

В числе претендентов на реализацию проекта, помимо «Росатома», рассматривались китайская CNNC, южнокорейская KHNP и французская EDF.

Решение о строительстве АЭС в Казахстане было принято по итогам республиканского референдума, который состоялся 6 октября 2024 года. По итогам голосования 71,12% участников плебисцита поддержали возведение АЭС. Атомную станцию построят на побережье озера Балхаш в Алматинской области Казахстана к 2035 году, стоимость проекта составит $11,2 млрд. Казахстан станет единоличным собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей АЭС, заявил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Для строительства второй АЭС Казахстан выбрал китайскую CNNC. Как отметил Саткалиев, все претенденты обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у России и Китая.

Председатель агентства Алмасадам Саткалиев уточнил, что с CNNC планируется подписание отдельного соглашения о сотрудничестве в атомной отрасли. «Мы хотим видеть китайские технологии для строительства еще одной АЭС», – подчеркнул он, добавив, что с китайской стороны будут проведены соответствующие переговоры.

Астана, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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