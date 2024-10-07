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Большинство участников референдума поддержали строительство АЭС в Казахстане

Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане признан состоявшимся. Большинство участников одобрили возведение АЭС.

Как сообщают местные СМИ, явка составила 63,66% – в голосовании приняли участие более 7,8 млн человек. Жители отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Строительство АЭС поддержали 71,12% участников референдума.

Планируется, что новую атомную станцию построят на побережье озера Балхаш в Алматинской области Казахстана. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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