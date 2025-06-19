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Четверг, 19 июня 2025, 20:43 мск

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Россия может подключиться к нефтегазовым проектам в Индонезии

Россия готова участвовать в нефтегазовых проектах на индонезийском шельфе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.

«Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов», – уточнил глава российского государства.

При этом Путин обратил внимание, что крупные российские энергетические компании уже активно работают на индонезийском рынке. «Мы готовы и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и сжиженного газа. Реализуется и проект по созданию крупного нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в провинции Восточная Ява», – пояснил российский лидер.

Комментируя переговоры с лидером Индонезии, президент РФ отметил, что разговор прошел в содержательном ключе. По его словам, по наиболее актуальным вопросам международной повестки позиции обеих стран совпадают или близки.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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