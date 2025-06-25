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Конфликт Ирана и Израиля возродил интерес Китая к «Силе Сибири-2»

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост интереса китайских инвесторов к строительству российского газопровода «Сила Сибири – 2». Блокировка Ормузского пролива грозит КНР дефицитом природного газа.

Пекин не уверен в надежности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к процессу принятия решений в китайском правительстве.

Китай импортирует около 30% газа из ОАЭ и Катара, танкеры с СПГ идут через Ормузский пролив, который грозился перекрыть Тегеран.

Кроме того, частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы стали зависимы от дешевой иранской нефти. По данным аналитиков, в Китай идет 90% экспорта иранской нефти, несмотря на американские санкции.

Проектирование «Силы Сибири – 2» началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тыс. км. Из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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