Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин

В России нет оснований для резкого роста цен на автомобильное топливо на фоне обеспечения запасов, объем которых близок к историческому максимуму. Об это заявило Минэнерго.

«Традиционно в летний период увеличивается спрос на топливо со стороны агросектора, а также растет активность автомобилистов, включая туристические поездки. Текущая ситуация на рынке топлива стабильна. Запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам, что гарантирует бесперебойное снабжение внутреннего рынка», – цитирует «Интерфакс» комментарий ведомства.

«Отрасль полностью готова к сезонному повышению спроса, и дефицита нефтепродуктов не ожидается», – подчеркнули в министерстве.

Согласно последним данным Росстата, стоимость автомобильного топлива в годовом сравнении выросла на 11,58%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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