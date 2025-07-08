США заявили о введении дополнительных пошлин с 1 августа

Администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Новые тарифы были введены в отношении 14 стран: Япония (25%), Южная Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), Индонезия (32%), Бангладеш (35%), Сербия (35%), Камбоджа (36%), Таиланд (36%).

В свою очередь в министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что готовят ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона.

В то же время Евросоюз, который не получил уведомления от американской администрации, стремится сохранить для себя пошлины в 10%, но и одновременно готовит свои ответные меры на 116 млрд евро в год на импорт из США, передает Reuters.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, действовали базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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