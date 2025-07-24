В России готовятся ввести полный запрет экспорта бензина

В России на фоне резкого роста биржевых цен на бензин могут ввести полный запрет экспорта автомобильного топлива.

По сведениям источников ТАСС на топливном рынке, ведомства готовят решение о запрете на поставок бензина за рубеж для нефтекомпаний с 1 августа на один-два месяца. Точный срок ограничений пока не определен.

В настоящее время запрет на экспорт бензина действует только для непроизводителей до конца августа. Ранее в июле вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введение полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре, если «того потребует ситуация». Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт», – сказал вице-премьер, чьи слова приводит «Прайм».

Сегодня цена бензина марки Аи-95 на бирже выросла на 0,41% до 76,33 тыс. рублей за тонну и подбирается к историческому рекорду сентября 2023 года – 76,876 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В то же время бензин марки Аи-92 подешевел на 0,45%, до 66,301 тыс. рублей за тонну, а стоимость летнего дизтоплива снизилась на 0,17%, до 58,509 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем Минэнерго РФ накануне оценило текущую ситуацию на рынке топлива как стабильную. Рост цен на бензин в ведомстве связали с сезонным увеличением спроса из-за активности автомобилистов и увеличением числа турпоездок в период летних отпусков. В Минэнерго подчеркнули, что запасы бензина и дизтоплива полностью обеспечивают бесперебойное снабжение внутреннего рынка.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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