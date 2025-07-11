В правительстве РФ не исключили полный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ не исключает решение о полном запрете экспорта бензина в августе-сентябре, если «того потребует ситуация». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, решение планируется принять в ближайшее время.

«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения», – ответил Новак (цитата по «Прайм»), отвечая на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании.

Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт», – сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли биржевые цены на бензин. Аграрии встревожены подорожанием топлива во время уборочной кампании. В частности, биржевые цены на моторное топливо в июне ускорили свой рост. Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8 и 0,84% соответственно, то с июня по июль цены увеличились на 11,47 и 16,66%.

Согласно данным Росстата на 7 июля, бензин по сравнению с прошлым годом прибавил в цене 11,14%.

Москва, Анастасия Смирнова

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