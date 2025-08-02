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Суббота, 2 августа 2025, 09:48 мск

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Индия продолжает закупать нефть из России

Индийские нефтеперерабатывающие компании продолжают закупать сырье из России. Решений о прекращении импорта российского топлива принято не было.

«Государственные нефтеперерабатывающие компании – Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt – продолжают закупать нефть у российских поставщиков, и ведутся переговоры о заключении спотовых сделок», – сообщила индийская газета Mint со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, за последние несколько дней индийские компании закупили две партии российской нефти с большими скидками, чем обычно.

Источник утверждает, что пока не было принято никаких решение о прекращении или приостановке поставок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия отказалась от импорта российской нефти, чтобы не попасть под вторичные санкции и заключить торговую сделку с США.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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