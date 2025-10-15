В ЦБ РФ увидели признаки плавного выхода экономики из перегрева

В Центробанке РФ видят признаки плавного выхода экономики из перегрева. Ситуация развивается в соответствии с макропрогнозом регулятора. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Сегодня прошло расширенное заседание рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме.

«На сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижение инфляции, позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год», – сказал Заботкин.

Регулятор оценивает параметры бюджета на предстоящие три года, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок.

