ЦБ РФ лишил лицензии «Драйв Клик Банк»

Центробанк отозвал лицензию у «Драйв Клик Банк». Кредитная организация сама подала ходатайство о добровольной ликвидации.

«Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Драйв Клик Банк» ООО «Драйв Клик Банк»... Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Драйв Клик Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», – говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что ООО «Драйв Клик Банк» является участником системы страхования вкладов. В организации будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным Центробанка, по величине активов «Драйв Клик Банк» занимал 111-е место в банковской системе России.

Москва, Зоя Осколкова

