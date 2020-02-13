В 2020 году леса начнут гореть раньше – авиалесоохрана форсирует подготовку пожарных (ФОТО)

Федеральная Авиалесоохрана начнет подготовку парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров на две недели раньше, чем обычно. Это связано с неблагоприятным прогнозом на 2020 год – по данным ведомства, пожароопасный сезон на территории России наступит рано и будет нелегким.

Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», сборы парашютно-десантной пожарной службы начались 2 февраля и завершатся к концу этой недели. Центром подготовки воздушных пожарных стал аэропорт Шушенское в Красноярском крае. В ходе сборов сотрудники авиалесоохраны сдают нормативы по физподготовке, экзамены по тактике и технике тушения лесных пожаров, аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи и другим дисциплинам.

Воздушные тренировки включают выполнение 12 прыжков на специальном парашюте «Лесник-3» с высоты тысяча метров в заданный квадрат с самолета Ан-2 и по 5 спусков на спусковом устройстве Кашевника с высоты 40 метров с вертолета Ми-8. Также проводятся тренировочные запуски беспилотников.

Воздушные пожарные входят в спецподразделение Рослесхоза для оказания помощи регионам в тушении массовых лесных пожаров. Всего в парашютно-десантной пожарной службе числится около 700 человек.

Добавим, что на 13 февраля пожароопасный сезон открыт только в одном регионе России – в Республике Крым. Особый противопожарный режим действует в трех муниципальных районах Краснодарского края.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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