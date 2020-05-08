Театрализованная колонна, «Трамвай Победы» и праздничный салют – как пройдет 9 Мая на самоизоляции

Впервые уральцы будут отмечать День Победы у себя в квартирах, дабы не нарушать режима самоизоляции. Но несмотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге пройдут праздничные мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны. Редакция «Нового Дня» составила расписание мероприятий, которые пройдут 9 мая. Многие из них можно будет увидеть из окон своих квартир, или же посмотреть в прямых эфирах местных СМИ, а также на нашем сайте. Потому выходить из дома нет необходимости.

В 11:00 начнутся демонстрационные полеты ЦВО над Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В это время в парадном строю над центральной площадью уральской столицы пролетят 22 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации. Это высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12. Су-34 и Ми-24 участие в параде на Урале будут принимать впервые.

В 11:00 от Северного депо Екатеринбурга тронется «Трамвай Победы». Акция впервые проводится в Екатеринбурге. По данным пресс-службы ЦВО, в рамках мероприятия трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, проедет по центральным улицам Екатеринбурга. «Затем с улицы Луначарского платформа уйдет на проспект Ленина с двухминутной стоянкой на остановке «Площадь 1905 года». По ходу движения платформа проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова, проспекту Космонавтов с разворотами на ЦПКиО им. Маяковского, площади Первой Пятилетки и станции «Вторчермет». Завершит движение трамвайная платформа, посвященная тематике юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, около 15:30 – 16:00 в северном трамвайном депо, сообщают в пресс-службе ЦВО.

На имитированной сцене платформы будут выступать артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнят знаменитые песни военных лет.

С 12:00 до 12:30 во всех храмах города Екатеринбурга прозвучит колокольный звон.

В середине дня (точное время пока неизвестно) начнется движение театрализованной выставки-реконструкции исторических событий временно ВОВ. По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина. Помимо тематических баннеров на платформах будет воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду времени. Колонна будет ехать по центральным улицам города, а также отправится на улицы Верхней Пышмы.

В 19:00 жителям Екатеринбурга нужно выйти на балконы с портретами своих фронтовиков и исполнить песню «День Победы». Так в этом году будет проведена традиционная акция «Бессмертный полк». «В этом году в 19:00 9 мая по всей стране после минуты молчания мы выходим на балконы, на улицы мы не выходим – даже в небольших городах. К нам обратился Василий Семенович Лановой – он попросил все телерадиокомпании страны, регионов, все, у кого есть прямая трансляция, после минуты молчания запустить песню «День Победы», включить ее синхронно – чтобы мы могли понять, что все вместе. Исполняем песню, фотографируемся, портреты можно оставить на балконе», – сообщил координатор акции Валерий Басай.

В 22:30 в Екатеринбурге прогремит салют в честь Дня Победы.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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