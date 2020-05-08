Расселение вахтовиков, больничные вспышки, карантин в монастырях: как регионы воюют с Covid-19 и к чему это приводит (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области – очередной всплеск Covid-19, число заболевших уже перевалило за полторы тысячи. Уральцы начинают беспокоиться, что выходить из «карантикул» они будут в числе последних. «Новый День» решил оценить, как развивается ситуация в других регионах: где в основном распространяется инфекция, какие ограничения ввели власти и сколько людей заразились.

Для сравнения мы выбрали регионы, где есть города-милионники: Татарстан и Новосибирскую область как регионы, столицы которых претендуют на звание третьей, соседний со Свердловской областью Пермский край, Нижегородскую область как регион с самым большим количеством заражений (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и Омскую область как субъект, находящийся в конце рейтинга по числу зараженных на 100 тысяч населения.

Коронавирус в регионах: распространение и смертность

В Нижегородской области на сегодняшний день зарегистрировано 3 886 случаев, в 2,5 раза больше, чем в Свердловской области – при меньшей численности населения. Если не считать Москву, это регион-рекордсмен по числу заражений на 100 тысяч населения: показатель составляет 120,13. Омская область занимает шестое с конца место по этому показателю: 11,38. В Пермском крае на сегодняшний день заболеваемость составляет 27,41 на 100 тысяч населения. Остальные регионы в нашей подборке находятся близко друг к другу: Татарстан – 38,47, Свердловская область – 36,62, Новосибирская область – 34,03.

Число заражений на 100 тысяч жителей

Уровень смертности самый низкий на Среднем Урале – жертвами вируса стали трое. В Татарстане – четверо, умерло шесть омичей, 10 пермяков, 12 новосибирцев и 23 человека из Нижегородской области. Отметим, в России не все, у кого был коронавирус, считаются погибшими от него. Так, в Пермском крае скончались 18 человек с таким диагнозом, но местный оперштаб прокомментировал, что в восьми случаях официальная причина смерти другая. На Среднем Урале такие случаи тоже бывали.

В Свердловской области так же, как и в Нижегородской, прирост заболеваемости идет скачками: 21 апреля вирус выявили у 84 человек сразу, хотя до этого ежедневный прирост был до десяти в день (сейчас такая цифра уже кажется привычной). Первая вспышка была связана с инфекцией в ЦГКБ № 1. Следующая вспышка – 1 мая, сразу 232 случая. Это связали с Covid-19 в обсерватории под Камышловым – там находятся вахтовики, которых вывезли с «Новатэка» в Мурманской области. Еще две вспышки были 5 и 8 мая, официально они не объяснялись. Во всех регионах есть очаги в больницах, но «завозные» вахтовики есть только на Среднем Урале.

Прирост за день

Что касается Нижегородской области, где половина случаев приходится на областной центр, то там еще с самого начала пандемии в России в заносе инфекции обвиняли москвичей – в частности, губернатор Глеб Никитин именно так объяснял закрытие на карантин Серафимо-Дивеевского монастыря и села, где он находится. Около половины случаев приходится на областной центр, но вспышки есть еще в семи населенных пунктах, их закрыли на карантин.

В Татарстане вирус обнаружен почти по всех районах, конечно, больше всего – в Казани. На днях вице-премьер республики Лейла Фазлеева сообщила, что Татарстан вошел в фазу «стабилизации прироста», ежедневно заболевших становится на 8% больше.

Не исключено, что в Пермском крае могут как-то измениться цифры в ближайшее время – там ждут около 140 вахтовиков из Якутии. Рабочие, которых привезут из очага коронавируса, являются пермяками.

В Омской области почти все заболевшие – в облцентре. В других населенных пунктах случаи единичны и в целом ковида нет примерно на половине территории региона. В конце апреля в регион привезли вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Якутия), это жители Омской области. По данным местных СМИ, с прибытием вахтовиков число случаев в области фактически удвоилось. Теперь регион готовят к тому, что в ОМСК привезут еще 1 500 вахтовиков.

Индекс самоизоляции: сил хватило на неделю

По указу президента режим нерабочих дней в России действует с 30 марта. Сервис «Яндекса» «Индекс самоизоляции» позволяет проследить, как города-миллионники соблюдают социальные ограничения. Как выяснилось, тенденция почти везде одинаковая. В первую неделю «карантикул» жители мегаполисов послушно сидели дома. На второй неделе начали выходить на улицу, но все еще не массово. В третью и четвертую недели в большинстве городов индекс самоизоляции держался на уровне 2,5 балла, что оценивается как «на улице много людей». Начиная с 27 апреля городской трафик практически сравнялся с обычными буднями – кое-где даже появились пробки на дорогах.

Изменение индекса самоизоляции по дням

Если сравнить шесть городов из нашей выборки, то хуже всех режим самоизоляции соблюдают жители Новосибирска. Первая нерабочая неделя в городе прошла на тройку, а затем индекс постепенно снизился до 1,5. В конце апреля в регионе установилась аномальная жара (температура воздуха поднялась до +27), и толпы горожан устремились в парки и на набережные. К возмущению властей, на прогулку вышли даже пенсионеры, которые входят в группу риска заражения коронавирусом. На конец апреля также пришлись и скачки роста заболеваемости Covid-19 в регионе. Впрочем, в соцсетях новосибирцы жалуются, что их заставляют самоизолироваться, а по их данным, заболевают в основном те, кто попал в больницу с другими проблемами. Но проверить эту информацию не удалось, так как местный оперативный штаб не отвечает в комментариях.

На этом фоне чуть лучше выглядит Екатеринбург, где индекс самоизоляции в течение четырех недель плавно снижался с 3 до 2 баллов, при этом по выходным большинство горожан все-таки оставались дома. Но теплая погода в майские праздники внесла свои коррективы, и люди все чаще предпочитают проводить время на свежем воздухе, невзирая на ограничения и угрозу штрафов.

Нижний Новгород, Казань и Омск, несмотря на разную динамику заболеваемости Covid-19, в апреле показали примерно одинаковый уровень самоизоляции жителей. В первую нерабочую неделю средний индекс в этих городах был в пределах 3,6-3,9 баллов, затем неуклонно снижался до 2,2. В майские праздники нижегородцы выглядят более дисциплинированными, чем жители Казани и Омска, где индекс опустился ниже двойки.

Строже всех социальные ограничения соблюдают, как оказалось, в Перми. Причем в начале «карантикул» пермяки игнорировали указ о самоизоляции, но после введения масочного режима (действует с 2 апреля) улицы города опустели на несколько дней. В последующие недели индекс держался на уровне 3 баллов, и только перед майскими праздники люди стали чаще выходить из дома.

Ограничения для жителей и предприятий

В зависимости от эпидемиологической ситуации каждый регион самостоятельно принимал решение об ограничительных мерах. С 30 марта (а где-то только с 1 апреля) жителям запретили выходить из дома, кроме как на работу, в ближайший магазин или аптеку и для выгула собаки. На введение пропускной системы отважились не все города-миллионники.

Пожалуй, самые жесткие меры были приняты в Татарстане. Это был первый регион, который вслед за Москвой и Подмосковьем ввел цифровые пропуска. С 31 марта жители республики для выхода из дома получают уникальные коды по СМС, предварительно пройдя регистрацию на специальном сервисе (нужно указать паспортные данные и место жительства). Для оформления заявки нужно указать цель выхода на улицу. Для похода в ближайший магазин разрешение не требуется. Но цифровой пропуск обязателен для посещения врача, ветеринара, банков и отделений почты, перевозки детей, поездки на дачу или к родственникам, которым нужна помощь в самоизоляции. С 13 апреля жителям Татарстана разрешили посещать МФЦ и отделения Пенсионного фонда, с 20 апреля – парикмахерские и салоны красоты, с 6 мая – кладбища. Каждый цифровой пропуск имеет ограничение по времени. Жители, которые работают в условиях карантина, также получают специальные коды для перемещения – их оформляют отдельно.

В Нижегородской области электронные пропуска ввели 15 апреля. Жители региона получают QR-коды через приложение в смартфоне, а те, у кого нет гаджетов, оформляют заявки с помощью речевого бота. Предприятия, чья работа не была приостановлена в карантин, были обязаны загрузить список сотрудников на специальный портал. Эти нововведения принимались с трудом – в первый же день сайт упал от высокой нагрузки, а приложение потерялось в Google Play. Работодатели возмущались, что сначала им пришлось оформлять на каждого работника бумажный пропуск (в регионе есть заводы и предприятия с численностью штата свыше 500 человек), а потом вручную вводить данные работников на сайте.

На майские праздники режим был ужесточен. Теперь все въезжающие в Нижегородскую область должны проходить 14-дневный карантин. У кого нет местной регистрации, обязаны изолироваться в обсерваторе за свой счет. Губернатор Глеб Никитин также ввел карантин в семи рабочих поселках, где зарегистрированы вспышки коронавируса. Для жителей области, наоборот, появились послабления. Кроме похода в магазин или аптеку (не чаще одного раза в день), выгула собаки и выноса мусора, они могут раз в день совершать часовые прогулки, но не дальше, чем 300 метров от дома.

Пермский край стал первым субъектом, где ввели масочный режим – это произошло 2 апреля. С середины апреля в регионе действуют QR-коды – сервис работает в тестовом режиме, электронные пропуска получили чиновники и сотрудники 250 предприятий. Но компании могут оформить пропуска в бумажном виде. С 11 мая в регионе планируют ввести одно послабление – откроются парикмахерские. А на 9 мая можно будет небольшими группами проводить культурные мероприятия – но не больше пяти человек и обязательно в масках. Судя по новостям местных СМИ, большая часть штрафов в крае связана не с прогулками на свежем воздухе, а с постами в соцсетях. На улицах же полицейские предпочитают убеждать местных жителей разойтись по домам.

В Омской области со 2 апреля все предприятия, которым было разрешено работать во время карантина, должны оформлять для своих сотрудников бумажные пропуска по единому образцу.

При этом список работающих предприятий постоянно пополняется. С середины апреля открылись обрабатывающие и добывающие производства, строительные компании, автомастерские, склады зерна, грузоперевозчики и клининговые компании. Затем в регионе заработали парикмахерские, химчистки, компании по ремонту техники.

С 29 апреля в Омской области введен повсеместный масочный режим. Жители обязаны надевать маску или респиратор, находясь в любом закрытом пространстве, в том числе и общественном транспорте. При этом власти Омска нетривиально решили проблему с электронными проездными горожан – все неиспользованные поездки будут перенесены на следующий месяц (после снятия ограничений) или компенсированы. В отличие от Екатеринбурга, где власти поставили условие – проездной сохранится только в том случае, если человек вообще не пользовался общественным транспортом во время карантина.

К слову, в Свердловской области режим самоизоляции проходит по схожему сценарию. Свердловчанам рекомендовали лишний раз не выходить из дома с 31 марта. Еще раньше в регионе закрылись все торговые центры, кинотеатры, кафе, музеи и другие массовые места. В середине апреля губернатор Евгений Куйвашев ввел обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. С 10 апреля появились первые послабления для бизнеса – открылись парикмахерские, но только для проведения стрижек. С 13 апреля заработали автосалоны, магазины электрооборудования и цифровой техники, оптики и магазины для садоводов.

Разговоры о QR-кодах велись с начала апреля, в частности на это намекал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Но в итоге пропускная система появилась лишь в майские праздники и только в тех городах, где регистрировались заболевшие коронавирусом. Губернатор обязал работодателей оформлять своим сотрудникам бумажные пропуска по единому образцу.

В Новосибирской области о внедрении электронных пропусков только размышляют. Власть отчитывается, что все готово, но официальный документ никто не подписывает. С 6 мая в регионе было решено ввести двухнедельный карантин для приезжающих из Якутии (там случилась вспышка инфекции среди вахтовиков «Газпрома»). До этого действовал карантин для приезжающих из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга. С 27 апреля всех жителей Новосибирской области обязали носить маску в общественных местах. Но судя по работе полиции (выписаны протоколы 600 нарушителям), местные жители не слишком строго соблюдают это правило.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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