В 2019 году из зоны боевых действий в Свердловскую область вернулись восемь детей

В 2019 году в Свердловскую область из зоны боевых действий вернулись восемь детей – четверо из Ирака и четверо из Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции детский омбудсмен региона Игорь Мороков. «Мы должны защищать наших детей – и в год 75-летия Победы это звучит особенно символично – от войны. В 2019-м к нам вернулись из зоны боевых действий восемь детей – четверо из Ирака и четверо из Сирии. Это, как я называю, «осколки войны». Когда их привезли, их взгляд был наполнен таким страхом… Всего о них я рассказать не могу, но сейчас, когда мы смотрим на их реабилитацию, я полностью уверен, что мы сможем добиться успеха. А после того, как закончится эта ситуация с эпидемией, мы вернемся к вопросу возвращения наших детей из Сирии», – рассказал Мороков.

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова в докладе президенту Владимиру Путину рассказала, что в сентябре 2019 года группа российских специалистов посетила лагерь «Аль-Холь». У шестерых детей, предположительно граждан РФ (четверо – уроженцы Свердловской области, двое – их младшие братья, родившиеся уже на территории Сирии), взяли биоматериал, что позволило найти их родственников в Свердловской области. Местонахождение отца детей неизвестно, мать скончалась в мае 2019 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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