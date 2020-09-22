Либерал-демократы первыми из политических партий выдвинут кандидатов в ЕГД

Завтра, 23 сентября, Свердловское региональное отделение ЛДПР проведет конференцию, на которой будут выдвинуты кандидаты на довыборы в Екатеринбургскую гордуму по избирательным округам № 3 и № 9. Эта информация размещена на сайте городского избиркома.

Как уже сообщал «Новый День», на основных выборах в гордуму в 2018 году ЛДПР выдвинула по этим округам управляющую автомойкой Ирину Урецкую и общественного активиста Романа Тихонова. Кого партия выдвинет на этот раз, пока неизвестно.

Напомним, пока на довыборы заявились только четыре самовыдвиженца. Сегодня должны были состояться праймериз «Единой России», для участия в которых зарегистрировались 9 кандидатов, но вчера вечером стало известно, что голосование отложили – не все участники успели получить справки об отсутствии судимости. Остальные партии пока о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, избирком не уведомляли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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