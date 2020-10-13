Суд оставил под арестом подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Свердловский областной суд продлил содержание под стражей всем троим обвиняемым в убийстве 27-летней свердловчанки Ксении Каторгиной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова останутся в СИЗО до 10 декабря 2020 года включительно.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября 2019 года уехала с работы из Березовского на своей Audi Q5, намереваясь приехать на Уралмаш, чтобы продать машину. После девушка пропала, начались ее поиски. Ее тело нашли в колодце на Уралмаше. 18 октября молодую женщину похоронили.

Ее машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию. По версии следствия, в безлюдную часть Уралмаша молодую женщину заманила именно Екатерина Меньшикова, которая якобы хотела купить у нее автомобиль, но плохо себя чувствовала. В свою очередь, ее сообщник Михаил Федорович заявил следствию, что непосредственный убийца – Ахметвалиев. Федорович признал, что у них был умысел на разбой, они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Марат Ахметвалиев достал нож и начал давить девушке на гортань.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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