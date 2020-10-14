В уголовном деле «гонщика» Васильева новые свидетели: «Мы не видели, чтобы он пил»

В Ленинском суде Екатеринбурга сегодня допросили еще трех свидетелей по уголовному делу Владимира Васильева, которого обвиняют в совершении пьяного ДТП с двумя погибшими. Двое его знакомых, Данил Приказчиков и Софья Фоминых, заявили, что не видели, чтобы в ночь с 3 на 4 августа 2019 года Васильев употреблял спиртное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Данил Приказчиков рассказал, что знает Васильева больше 10 лет, с другими участниками той вечеринки он был знаком меньше. В ночь с 3 на 4 августа он с Софьей Фоминых и своим знакомым Яном Либровским поехал на квартиру к Глебу Березкину, куда их пригласил Васильев. С собой они привезли коньяк, который затем пили Приказчиков и Либровский. На квартире они застали Березкина, Васильева и владельца автомобиля «Киа Рио» Никиту Фомина. «Васильев общался со всеми гостями, но я не видел, чтобы он пил», – заявил свидетель. Под утро Фомин, Васильев и Березкин вышли покурить, после чего Васильев и Березкин уехали, а Фомин остался, причем хозяин квартиры Березкин запер дверь квартиры снаружи. Момент передачи ключей от машины Фомина Васильеву свидетель не видел. После того, как Березкин позвонил Фомину и сообщил о ДТП, компания приняла решение сломать замок и поехать на место аварии, за исключением Фомина и еще одного гостя, Павлова.

Свидетельница Софья Фоминых добавила, что она почти все время после приезда сидела за одним столом с Васильевым и не видела, чтобы он пил. По ее словам, Глеб Березкин пил мартини, он же казался самым пьяным в компании. Приказчиков и Либровский пили принесенный с собой коньяк. Фомин, когда они приехали, был уже достаточно пьян. В какой-то момент Софья, Ян и Данил собрались домой, но Фомин сказал им, что выйти не получится, потому что Васильев и Березкин только что уехали на машине и заперли дверь. После звонка Березкина о ДТП друзья решили сломать дверь и ехать на место ДТП. Там они Васильева и Березкина не застали – их уже увезли в больницу. Свидетельница сообщила, что они тоже поехали в больницу и застали там своих друзей в состоянии шока. Кроме того, девушка показала, что видела в больнице родителей Васильева.

Еще одна свидетельница, Дарья Шишкина, много рассказать не могла, так как на вечеринке не присутствовала. Она сообщила, что Никита Фомин – ее молодой человек, обо всех событиях той ночи она знает от него, но, насколько ей известно, Фомин никогда не передавал ключи от машины никому, кроме своего отца.

Сейчас в суде объявлен перерыв до 5 ноября. Затем ожидается допрос еще пяти свидетелей.

Напомним, свидетели по этому делу дают довольно противоречивые показания. 12 октября Андрей Поварницын, один из водителей, пострадавших в том страшном ДТП, которое устроил Васильев, заявил, что подсудимый был нетрезв. После ДТП и его, и Васильева отвезли в больницу, какое-то время они вместе находились в приемном покое. «Я спросил его: ты что, пьяный? Ты пил? На что он ответил: «Ну да, выпил немножко», – рассказал свидетель. Друг Васильева Глеб Березкин рассказал, что сам был нетрезв в ту ночь, поэтому не может точно сказать, что пил или не пил Васильев.

Напомним, смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Васильева-младшего обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч. 6 ст. 264 п. а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

На Среднем Урале еще 211 случаев Covid-19. / К парку Маяковского вернули футболистов (ФОТО). / Количество ломбардов на Среднем Урале сократилось почти на четверть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»