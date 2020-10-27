Соучастник убийства экс-главы киргизской диаспоры не добился смягчения приговора

Свердловский областной суд оставил практически без изменения приговор соучастнику убийства экс-главы киргизской диаспоры в Свердловской области Камчыбека Каримова, Зарылбеку Эгембердиеву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, решение Орджоникидзевского райсуда, который в августе приговорил Эгембердиева к восьми годам в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год, а также выплате потерпевшим 4 млн рублей материального ущерба и 100 тысяч морального, оставлено практически без изменения. Осужденного освободили только от выплаты морального ущерба. Его просьбу сменить особый режим на строгий областной суд отклонил, так как преступник является особо опасным рецидивистом.

Напомним, 2 июля 2019 года на Уралмаше произошло убийство бывшего лидера киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. На него напали возле дома № 12 на улице Калинина, выстрелив в него несколько раз. При нем в тот момент находились 19 млн рублей. С этими деньгами Каримов должен был вылететь в Киргизию. Часть суммы – это деньги оптовиков на закупку товара – Каримов был связан с «Таганским рядом». Еще часть – «зарплатные» деньги. Из-за процентов на перевод выгоднее деньги перевозить самолетом, Каримов должен был отдать заработок обосновавшихся на Урале их семьям в Киргизии. Нападавшие успели забрать часть денег, после чего их спугнули.

Подозреваемый Эгембердиев был задержан 20 июля 2019 года в Челябинске. Как ранее сообщал «Новый День» со ссылкой на собственные источники, его считают наводчиком, после убийства в национальных сообществах обсуждалось, что это земляк Каримова, но у него российский паспорт. Он ранее был судим, провел в колонии 12 лет за грабеж. Время до суда он провел под арестом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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