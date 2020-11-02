«Единая Россия» ищет незамыленных кандидатов в Госдуму: партия бросила клич региональным активистам

В Свердловской области стартовал партийный проект «Единой России» по отбору кандидатов на предстоящие в 2021 году выборы в Государственную думу РФ. Принять в нем участие могут общественники или политики старше 21 года, которые состоят в ЕР или являются сторонниками партии, имеют опыт работы «в полях» и медийную известность. Но главное условие: никогда до этого не баллотироваться в Госдуму. Таким образом, единороссы пытаются обновить ряды партии, причем не только за счет молодежи. Например, ранее существовавшее возрастное ограничение до 35 лет в проекте «Федеральный ПолитСтартап» не действует.

Заявки для участия в отборе кандидатов в ГД принимаются на странице проекта. На момент публикации на сайте зарегистрировалось 193 участника. «На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Кроме того, потребуются рекомендации. Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников – опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во время избирательной кампании», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского отделения «Единой России».

Там же уточнили, что пул кандидатов ЕР в российский парламент будет сформирован по итогам партийных праймериз. Однако, пока неясно, будет ли подобный проект по отбору кандидатов реализован на региональном уровне – например, на выборах в свердловское заксо, которые пройдут параллельно с выборами нового состава Госдумы.

Стоит отметить, что на муниципальном уровне отбор кандидатов на праймериз «Единой России» нередко проходит со скандалом. Так, на выборах Екатеринбургской городской думы в 2018 году участники внутрипартийного предварительного голосования выступили против «списка Тунгусова», писали жалобы в Москву на свердловский оргкомитет и, в конце концов, приняли участие в кампании от «Справедливой России». На довыборах 2020 года наблюдается обратная ситуация: бывшие эсеры Антон Швалев и Виталий Чачин выиграли праймериз ЕР к недовольству других участников праймериз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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