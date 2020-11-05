В деле о смертельном ДТП «гонщика» Васильева стали пропадать свидетели

Сегодня в Ленинским райсуде Екатеринбурга собирались допросить пятерых свидетелей по делу Владимира Васильева, которого обвиняют в ДТП с двумя погибшими. Но заседание закончилось неожиданно быстро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из пяти вызванных свидетелей явился только один – водитель Александр Жуков, чья машина тоже пострадала в резонансном ДТП. Он показал, что сначала подумал, что виновником ДТП был водитель такси, который, напомним, погиб вместе со своим пассажиром. Был ли пьян Владимир Васильев, свидетель не знает. Однако во время предварительного следствия он говорил другое: ему показалось, что был.

Еще четверо свидетелей – Либровский, Попов, Кузнецов и Павлов – в суд не явились. При этом Либровский, Кузнецов и Павлов сбрасывают звонки и общаться с представителями правосудия не хотят. Согласно показаниям других свидетелей, Либровский и Павлов точно были гостями на вечеринке 3 августа 2019 года, которая предшествовала смертельному ДТП. Заседание перенесли на завтра. Суд хочет допросить инспекторов ГИБДД, которые работали на месте аварии.

Напомним, смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь». После многолюдной ночной вечеринки у своего друга Глеба Березкина Васильев за рулем «Киа Рио» на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Васильева-младшего обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч. 6 ст. 264 п. а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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