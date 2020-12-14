Уральские грузины попросили Путина восстановить авиасообщение между странами

Глава свердловской общественной организации «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили обратился к президенту России Владимиру Путину. «Вы являетесь не только руководителем нашей великой страны, но еще и лидер мирового значения, нестандартный и мудрый политик, именно к вам обращаемся мы, граждане России грузинского происхождения, с просьбой проявить акт доброй воли и пойти навстречу гражданам Грузии – отменить визовый режим и восстановить авиасообщение. Кому как не нам знать о подлинном отношении грузинского народа к России, еще недавно общему нашему Отечеству. Ваш шаг на восстановление с братским грузинским народом останется в истории как пример государственной и общечеловеческой мудрости, как пример в восстановлении межгосударственных отношений между странами», – сказал Чавлеишвили.

Грузины просят восстановить авиасообщение и отменить визовый режим

Напомним, авиасообщение между странами было приостановлено с начала июля 2019 года, тогда же прекратились продажи туров из России в Грузию – это произошло после акций протеста в Тбилиси. Поводом для них стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, хотя сделал он это по предложению грузинской стороны, однако у оппозиции это вызвало возмущение.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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