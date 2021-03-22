Эксперт: «Выдвижение Татьяны Мерзляковой от ЕР было бы очень сильным ходом»

С прошлой недели в свердловском отделении «Единой России» активно обсуждается, кто станет третьим кандидатом в депутаты Госдумы в общеобластной тройке. После отказа от участия в выборах летчика-героя Дамира Юсупова партия осталась без кандидата, который был бы понятен и близок практически всем избирателям. Варианты обсуждаются разные, но, по данным агентства, выбор партийцев склоняется к кандидатуре омбудсмена Татьяны Мерзляковой. «Новый День» поинтересовался у эксперта, какие плюсы дало бы партии такое решение.

«Это было бы очень сильным ходом, – заявил «Новому Дню» политолог Михаил Коробельников. – Человек она очень искренний, много лет на своем посту, за ней большой бэкграунд, она встречается с людьми, говорит с ними. И, что немаловажно, – то, что она говорит и делает, соответствует ее убеждениям, что можно сказать далеко не обо всех политиках. В «Единой России» таких искренних людей мало. Многие политики ориентируются не на избирателей, а на вышестоящее руководство». По мнению Коробельникова, участие Татьяны Георгиевны в выборах способно принести «Единой России» дополнительные голоса.

Как уже писал «Новый День», первая предполагаемая тройка ЕР внезапно превратилась в двойку. Ранее в кулуарах говорили, что в нее войдут губернатор Евгений Куйвашев, действующий депутат Павел Крашенинников и летчик-герой Дамир Юсупов, который прославился благодаря аварийной посадке самолета на кукурузное поле. Но затем появилась информация, что летчик менять небо на политику не хочет, и перед единороссами встала задача – срочно найти известного и ничем себя не запятнавшего кандидата. По мнению опрошенных «Новым Днем» политологов, вероятно, это будет человек из социальной сферы, и, возможно, женщина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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