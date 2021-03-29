На праймериз ЕР заявился четвертый депутат Госдумы

На праймериз ЕР заявился четвертый действующий депутат Госдумы от Свердловской области – первоуралец Зелимхан Муцоев. Как сообщили «Новому Дню» в оргкомитете, он подал документы онлайн.

Напомним, ранее о своем желании участвовать в праймериз ЕР партию уведомили еще три депутата: Павел Крашенинников, Максим Иванов и Андрей Альшевских.

Как уже сообщал «Новый День», предварительный список кандидатов в депутаты Госдумы был сформирован по итогам партийных слушаний с претендентами в начале марта. По данным «Нового Дня», Зелимхан Муцоев, Максим Иванов, Алексей Балыбердин, Лев Ковпак, Сергей Чепиков и Антон Шипулин получили в федеральном руководстве партии предварительное согласие на переизбрание. Остается открытым вопрос по Андрею Альшевских, который был избран от Свердловского избирательного округа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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