Прием перспективных участников праймериз заканчивается

Завтра в свердловском оргкомитете праймериз «Единой России» закончатся собеседования с потенциальными кандидатами от партии в заксобрание по одномандатным округам – их, напомним, в области 25.

Хотя формально такая процедура не предусмотрена, по данным «Нового Дня», она применялась и при отборе кандидатов в Госдуму, и в заксобрание. Как рассказал один из собеседников агентства, практически все кандидаты уже прошли слушания и были согласованы. Подвел партию только один: пришел неподготовленным и без программы, в связи с этим ему предоставили вторую попытку.

Между тем официально на праймериз в заксо пока зарегистрировано только три человека: мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (по партийному списку), менеджер ТРК «Студия-41» Алена Григорьева (по Ленинскому округу Екатеринбурга) и Максим Шаяхметов (по Красноуральскому округу). Прием документов от всех желающих закончится 29 апреля.

Ранее источники сообщали, что в жюри слушаний будут входить секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, вице-губернатор Сергей Бидонько и партийный политтехнолог. «Кандидатам нужно презентовать предвыборную программу, а затем ответить на вопросы. На каждую защиту отводится один час. Собеседования будут проводиться в очной форме», – поделился один из участников будущих праймериз.

В самом оргкомитете существование такой формы работы с кандидатами отрицают. Там сообщили, что потенциальные участники предварительного голосования могут подавать документы для регистрации с 15 марта. После утверждения их оргкомитетом в качестве участников предварительного голосования они могут начать агитацию. Каждый участник должен разместить не менее двух единиц видеоконтента, соответствующих темам, определенным организационным комитетом, в своем личном кабинете на сайте pg.er.ru. Иных обязательных пунктов взаимодействия с оргкомитетом для участников предварительного голосования не указано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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